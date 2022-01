Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Scheibe eines Mercedes Sprinter eingeschlagen

Werkzeugmaschinen entwendet

Weeze (ots)

In der Zeit von Freitag (20. Januar 2022) um 18.00 Uhr bis Samstag (22. Januar 2022) um 14.30 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Grundstück an der Wasserstraße ein. Hier schlugen sie die linke Scheibe der Hecktür eines Mercedes Sprinter ein und entwendeten vier Akku-Arbeitsmaschinen der Marke Makita aus dem Wagen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

