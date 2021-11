Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch zwischen 8.45 und 16.10 Uhr wurde in der Tiefgarage "Emseck" in Meppen ein schwarzer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

