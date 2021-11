Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch zwischen 0 und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren einen grauen Opel Corsa. Der Pkw war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Uhlandstraße in Meppen geparkt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

