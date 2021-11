Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unfallflucht

Lathen (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Sögeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/Ausparken einen abgestellten Seat Ateca. Der Verursacher, möglicherweise Fahrer eines Wohnmobils, entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell