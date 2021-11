Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Mepppen - Polizeikommissariatsleiterin Schümers verabschiedet

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

"Polizistin war immer mein Traumberuf!" mit diesen Worten verabschiedete sich Polizeioberrätin Martina Schümers in feierlicher Atmosphäre aus der Leitung des Polizeikommissariats in Meppen und darüber hinaus sogar gänzlich aus dem Dienst der Landespolizei in Niedersachsen. Seit dem 1. November ist sie bereits als Samtgemeindebürgermeisterin in Herzlake tätig. Der Feierstunde im antiquarischen Sitzungssaal des Polizeikommissariats Meppen wohnten, neben dem Polizeipräsidenten Michael Maßmann und der Leiterin der Polizeiinspektion Nicola Simon, auch der Erste Samtgemeinderat aus Herzlake Dieter Pohlmann und Fachbereichsleiter Christoph Lühn, sowie zahlreiche weitere Gäste aus ihrem Familien- und Kollegenkreise bei. Polizeipräsident Maßmann sei sich sicher, dass die 41-Jährige ihre neue Tätigkeit akribisch und mit voller Tatendrang ausführen werde und sicherte ihr mit Blick auf die zunehmende Gewalt auf Mandatsträger in den sozialen Medien, die volle Unterstützung seitens der Polizei zu. "Mit jedem Schritt, den du unternimmst, wirst du stärker, geschickter und erfolgreicher", so zitierte Inspektionsleiterin Nicola Simon einen bekannten Schriftsteller in ihrer Rede und bedankte sich bei Schümers für die gute Zusammenarbeit in ihrer Zeit als Polizeikommissariatsleiterin. Schümers leitete seit 2014 das Polizeikommissariat in Meppen mit rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Einsatzgebiet mit samt den dazugehörigen Stationen, umfasst eine Fläche von etwa 960 km² und etwa 112.000 Einwohnern. Eine besondere Herausforderung stellte in ihrer Zeit als Chefin die Einsatzbewältigung in den Polizeieinsätzen des SV Meppen dar, wo sie regelmäßig als Polizeiführerin fungierte.

Schümers betonte, dass sie ihre Berufswahl als Polizistin keinen Tag bereut habe. Jetzt habe sich jedoch eine einmalige Gelegenheit ergeben, die sie nutzen wolle. "Am allermeisten habe ich im Polizeikommissariat Meppen geschätzt, dass man sich aufeinander verlassen konnte", so Schümers. Sie verlasse die Dienststelle nun mit etwas Wehmut im Gepäck, freue sich aber sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die nun auf sie als Samtgemeindebürgermeisterin warteten.

Die kommissarische Leitung des Polizeikommissariats Meppen übernimmt weiterhin Erster Polizeihauptkommissar Raimund Brinkmann. Brinkmann betonte, dass der Abschied von Schümers ihm nicht leichtfalle, da eine gute und kompetente Leiterin das Polizeikommissariat in Meppen verlassen würde und gleichzeitig eine enge und vertraute Zusammenarbeit enden würde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell