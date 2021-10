Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht Kolpingstraße

Worms (ots)

Am Samstag, den 02.10.2021, gegen 21:27 Uhr, kam es in der Kolpingstraße in Worms zu Verkehrsunfallflucht. Der Pkw des 19-jährigen Geschädigten parkte in Längsaufstellung zur Fahrbahn am linken Fahrbahnrand. Der bisher unbekannte Verursacher parkte vor dem Geschädigten und stieß beim Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Durch einen Zeugen, welcher den Zusammenstoß mitbekommen hat, kann angegeben werden, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen schwarzen BMW Coupe handeln soll.

Weitere Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können mögen sich Bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

