Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Umweltdelikt

Möbel in Wald entsorgt

Bild-Infos

Download

Goch-Pfalzdorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag (22. Januar 2022), 08:30 Uhr, unerlaubter Weise ihres Sperrmülls in einem Waldstück an der Bedburger Straße entledigt. Der zuständige Förster entdeckte die Möbelstücke - eine Couch und zwei stark beschädigte Regale - an einem Waldweg im Friedwald und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können, wie der Müll dorthin gelangt ist, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell