Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fenster im Obergeschoss aufgehebelt

Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (20. Januar 2022) zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Sebastianusweg ein und entwendeten Schmuck sowie eine Leiter aus der Garage. Die Unbekannten verwendeten die Leiter, um ein Fenster im Obergeschoss aufzuhebeln und so in die Räume zu gelangen. Hier entwendeten sie Schmuck aus einer Kommode und nahmen nach dem Einbruch auch die Aluminiumleiter mit. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell