POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Büroräume

Die Polizei sucht Zeugen

Kalkar-Altkalkar (ots)

In der Zeit von Freitag um 18.20 Uhr bis Samstag (22. Januar 2022) um 13.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Auf dem Großen Damm. Dort brachen sie eine Zwischentür auf, um in die Büroräume der Firma zu gelangen. Sie entwendeten Computer, Tastaturen und Monitore aus den Büros. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

