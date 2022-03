Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfänger bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Montag (14. März) hat sich gegen 18:45 Uhr auf der Rübergerbrücke in Altenhundem ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde. Der Heranwachsende befuhr mit seinem Auto die Straße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Unmittelbar nach einer Kurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Fahrzeug kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam im Seitengraben zum Stehen. Ein Rettungswagenteam brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand ein Sachschaden an der Laterne von rund 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell