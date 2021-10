Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: zwei Einbrüche in einer Nacht- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, den 18.10.2021 bis Dienstag, den 19.10.2021 wurde zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern in zwei benachbarte Gebäude eingebrochen. Es handelt sich um das Vereinsheim des Hundesportvereins Bötzingen und die danebenliegende Lagerhalle einer Firma. Bei dem Hundesportverein wurde die Eingangstür zum Vereinsheim aufgebrochen und einige Schränke durchwühlt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wurde allerdings kein Diebesgut entwendet. An der Lagerhalle wurde das Schloss des Hoftores aufgebrochen und ein auf dem Hofgelände stehender Guss-Ofen gestohlen. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachten konnten, sich beim Polizeiposten Bötzingen (Tel. 07663 6053-0), oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Breisach (Tel. 07667 9117-1) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell