Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Yach: Bergungsaktion nach Wendemanöver

Freiburg (ots)

Eine aufwändige Bergungsaktion eines festgefahrenen Sattelzuges war am Dienstag, 19.10.2021, gegen 08:38 Uhr in Yach von Nöten. Der ortsunkundige Fahrer versuchte auf dem Vorplatz eines Gasthauses in der Dorfstraße zu wenden und kam dabei mit seinem Sattelauflieger, einem gefüllten Lebensmittel-Tank, einer Hauswand gefährlich nahe. Da aufgrund des missglückten Wendemanövers ein alleiniges wegfahren unmöglich wurde, mussten zwei Großfahrzeuge eines Abschleppunternehmens zur Bergung des Sattelzuges verständigt werden. Die Straße wurde für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt, ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand keiner.

