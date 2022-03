Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (109/2022) Einbruch in Zulassungsstelle

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Adalbert-Stifter-Straße

Nacht zu Dienstag, 1. März 2022

HANN. MÜNDEN (mb) - In der Nacht zu Dienstag (01.03.2022) sind Unbekannte durch mehrere aufgebrochene Fenster in die Zulassungsstelle in der Adalbert-Stifter-Straße eingestiegen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Schadens ist momentan noch unbekannt.

Die Polizei in Hann. Münden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag an oder in der Nähe der Zulassungsstelle auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05541/951-0 zu melden.

