POL-K: 211126-2-K Fußgängerin bei Verkehrsunfall in der Altstadt schwer verletzt

Auf der Severinstraße in der Kölner Altstadt hat sich eine 75 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag (25. November) bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (29) Kopfverletzungen zugezogen. Zeugen wollen gegen 17 Uhr beobachtet haben, wie die Seniorin in Höhe der Einmündung "An St. Katharinen" zwischen geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war. Der 29-Jährige, der auf seinem Rad auf der Severinstraße in Richtung Waidmarkt unterwegs war, konnte laut eigenen Angaben eine Kollision trotz sofortigem Brems- und Ausweichmanöver nicht mehr vermeiden. (cr/al)

