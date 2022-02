Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (106/2022) Streit eskaliert in Bad Grund - 21-Jähriger schwer verletzt, zwei Tatverdächtige festgenommen

Göttingen (ots)

Bad Grund, Im Teufelstal

Samstag, 26. Februar 2022, gegen 23.05 Uhr

BAD GRUND (jk) - In Bad Grund (Landkreis Göttingen) ist am Samstagabend (26.02.22) ein Streit zwischen mehreren Beteiligten eskaliert. In der Folge wurde ein 21-Jähriger mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

Die Polizei Osterode konnte noch in der Nacht im Rahmen der sofort eingeleiteten, intensiven Ermittlungen zwei 18 und 20 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige aus dem Altkreis Osterode ergreifen und festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell