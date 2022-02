Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (104/2022) Nach Attacke auf Halter - Polizeibeamte erschießen zwei American Staffordshire Terrier in Göttingen, 35-Jähriger durch Bisse schwer verletzt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Schulweg/Erich-Schmidt-Weg Freitag, 25.Februar 2022, gegen 18.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Stadtteil Geismar haben Polizeibeamte am Freitagabend (25.02.22) zwei American Staffordshire Terrier erschossen. Die beiden Tiere hatten zuvor ihren Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt. Ein Rettungswagen transportierte den 35-Jährigen in eine Klinik. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr im Bereich Schulweg/Erich-Schmidt-Weg.

Warum die Tiere ihr Herrchen angriffen, steht noch nicht genau fest. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei eilten mehrere Zeugen dem Göttinger sofort zu Hilfe. Alle unternommenen Versuche, auch mit Pfefferspray, die andauernde Beißattacke der Tiere zu beenden, verliefen jedoch erfolglos.

Die beiden Terrier bissen sich schließlich an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Göttingers fest. Um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben des Mannes abzuwenden, töteten zwei Polizisten die Hunde in letzter Konsequenz mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen. Eine Gefährdung für Unbeteiligte konnte zum Zeitpunkt Schussabgabe ausgeschlossen werden.

Bei dem Einsatz wurde einer der Beamten durch einen Biss leicht verletzt. Sein Kollege erlitt infolge der Schussabgabe ein Knalltrauma.

Die toten Tiere wurden von der Berufsfeuerwehr abtransportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell