Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (101/2022) Beim Überholen überholt - Zeugen für Unfallflucht auf B 80 bei Hann. Münden gesucht

Göttingen (ots)

Bundesstraße 80 zwischen Witzenhausen (Hessen) und Hann. Münden Samstag, 12. Februar 2022, gegen 13.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Während er auf der B 80 einen vor ihm fahrenden Ackerschlepper überholen wollte, ist ein BMW-Fahrer aus Hann. Münden am 12. Februar (Samstag) gegen 13.55 Uhr von einem anderen Wagen ebenfalls überholt worden. Dabei touchierte der unbekannte Wagen den weißen BMW X1 an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter, obwohl auch sein PKW an der Beifahrerseite beschädigt worden sein muss. Nach Angaben des BMW-Fahrers könnte es sich um einen grauen VW Kombi gehandelt haben. Weiteres ist nicht bekannt.

Eigenen Schilderungen zufolge, fuhr der BMW-Fahrer als erstes Fahrzeug einer Fahrzeugschlange direkt hinter dem Schlepper. In einer einsehbaren, langgezogenen Linkskurve auf niedersächsischem Gebiet setzte der Mann zum Überholen an und scherte aus. In diesem Moment näherte sich der unbekannte Wagen mit hoher Geschwindigkeit von hinten und es kam zu der beschriebenen seitlichen Kollision.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell