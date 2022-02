Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (102/2022) "Grünlicht" rausgerissen, Parkscheinautomat gesprengt - Zwei Sachbeschädigungen in der Nacht zu Freitag in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hauptstraße und Kreuzung B 27/Scharzfelder Straße Nacht zu Freitag, 18. Februar 2022

BAD LAUTERBERG (jk) - Auf noch unbekannte Weise haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.02.22) auf der Hauptstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen Parkscheinautomaten gesprengt. Das Gerät war anschließend nicht mehr funktionsfähig. An der vorhandenen Geldkassette machten sich die Täter nicht zu schaffen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Tat hängt möglicherweise mit einer weiteren Sachbeschädigung im Bereich der Kreuzung B 27/Scharzfelder Straße zusammen.

Hier rissen Unbekannte in derselben Nacht an einer Ampel auf der Mittelinsel das komplette "Grünlicht" heraus. Kontrastblende, Streuscheibe und Streuscheibenhalter wurden auf dem Boden vor der Ampel gefunden. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

