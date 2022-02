Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (105/2022) Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor dem Auditorium - Heranwachsender schwer im Gesicht verletzt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße

Samstag, 26. Februar 2022, gegen 18.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem Auditorium am Weender Tor in Göttingen ist am Samstag (26.02.22) gegen 18.20 Uhr ein Heranwachsender schwer im Gesicht verletzt worden. Der 18-jährige Göttinger wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zum Motiv sowie zum genauen Tathergang dauern an. Unbekannt ist bislang auch, wie viele Personen genau in die Auseinandersetzung verwickelt waren.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell