Polizei Bochum

POL-BO: Sozia (21) stürzt von Kraftrad und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus!

Herne / Castrop-Rauxel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend, 4. September gegen 19.20 Uhr, in Herne-Holthausen gekommen. Eine 21-jährige Sozia-Fahrerin aus Castrop-Rauxel stürzte von einem Kraftrad herunter und verletzte sich schwer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 22-jähriger Castrop-Rauxeler die Castroper Straße in Richtung Herne. Auf seinem Kraftrad befand sich die 21-Jährige als Sozia-Fahrerin. In Höhe der Hausnummer 251 verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad, so dass die junge Mitfahrerin herunter fiel.

Eine Rettungswagenbesatzung sowie eine Notärztin brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Bochumer Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell