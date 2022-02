Polizeidirektion Hannover

POL-H: Über vier Kilo Marihuana und scharfe Schusswaffe beschlagnahmt - Zentrale Ermittlungsgruppe gegen Betäubungsmittelkriminalität nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 10.02.2022, haben Kräfte der Polizeidirektion Hannover drei Wohnungen und ein Auto durchsucht und 4,1 Kilogramm Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe samt Munition beschlagnahmt. Der wegen Drogenhandel Beschuldigte kam ins Polizeigewahrsam und wird heute einem Richter vorgeführt.

In einem seit November 2021 geführten Verfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden am Donnerstagmorgen drei Objekte durch Kräfte der Polizeiinspektion Hannover, der Polizeiinspektion Burgdorf und der Polizeiinspektion Besondere Dienste durchsucht. Es wurden Objekte an der Otto-Wels-Straße in Hannover, an der Rotdornallee in Laatzen und an der Straße des Großen Freien in Sehnde durchsucht. Der 26-jährige Beschuldigte befand sich zur Zeit der Durchsuchungen mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse in der Otto-Wels-Straße. In diesem fanden die Einsatzkräfte knapp 9 Gramm Marihuana und eine scharfe Schusswaffe mit mehreren Schuss Munition. In Sehnde bunkerte der Beschuldigte circa 4,1 Kilogramm Marihuana. Die Betäubungsmittel, die Schusswaffe samt Munition und der Mercedes-Benz wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ein Richter entscheidet heute ob Untersuchungshaft angeordnet wird. /ms, ram

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover.

