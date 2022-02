Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Mutmaßlicher Kabeldieb flüchtig - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Freitag, 11.02.2022, wurde der Autobahnpolizei in Garbsen ein liegengebliebener Transporter auf der BAB 2 in Höhe der Ortschaft Auetal-Bernsen gemeldet. In dem Transporter fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Kupferkabel. Der Fahrer war geflohen.

Gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass der Transporter auf der Fahrbahn in Richtung Dortmund der BAB 2 mit Unfallschaden entgegen der Fahrtrichtung stand. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich jedoch keine Personen mehr vor Ort. Dafür entdeckten die Beamtinnen und Beamten aber auf der Ladefläche des silbernen Fiat Ducato mit französischem Kennzeichen eine größere Menge an Kupferkabeln. Des Weiteren befanden sich mehrere Werkzeuge im Transporter. Da die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgeht, dass die Kupferkabel entwendet wurden, werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der oder den Personen machen können, die sich vor dem Unfall im Fiat Ducato befanden.

Der Fahrer des Fiat Ducato wurde durch einen Verkehrsteilnehmer als circa 1,60m groß und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen grauen Pullover und eine schwarze Hose.

Zeugen, die weitere Beobachtungen schildern oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeikommissariat in Garbsen unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell