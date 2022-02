Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sattelzug rammt liegen gebliebenen Lkw auf Standstreifen der Bundesautobahn (BAB) 2 nahe Hannover-Herrenhausen - Fahrer leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Lkw-Unfall ist am Donnerstag, 10.02.2022, auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen ein Fahrer leicht verletzt worden. Ein Sattelzug war in Fahrtrichtung Dortmund am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache auf einen liegen gebliebenen Lkw geprallt. Der Verkehr war stundenlang beeinträchtigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei befuhr der Fahrer eines Sattelzugs der Marke Mercedes-Benz am Donnerstagvormittag gegen 11:35 Uhr die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und prallte auf einen mit einem Defekt liegengebliebenen Lkw Daimler Atego. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der defekte Lkw in den angrenzenden Grünstreifen geschoben. Der Sattelzug kam unmittelbar hinter der Unfallstelle zum Stillstand.

Der Fahrer des Sattelzugs erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

Aufgrund des Unfalls war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise gesperrt. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dennoch bildete sich bis zum späten Nachmittag ein kilometerlanger Stau.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Garbsen unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /ram

