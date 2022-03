Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Wohnung ein

Attendorn (ots)

Am Montag (14. März) hat sich zwischen 14 und 14:30 Uhr ein Tageswohnungseinbruch in der Kölner Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, indem sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Wohnungstür aufhebelten. Anschließend betraten sie alle Räume der Wohnung und durchwühlten Schranke und Kommoden. Dabei erbeuteten die Unbekannten diverse Wertgegenstände (Geld, Schmuck), Elektronikartikel sowie Handwerkerbedarf. Zudem entstand Sachschaden an der Tür im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Damit den Tätern ein Einbruch in das eigene Zuhause möglichst erschwert wird, gibt es verschiedene Präventionsmaßnahmen. Unter anderem bietet die Kreispolizeibehörde Olpe kostenlose Beratungen an. Weitere Informationen gibt es hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-geht-jeden-an.

