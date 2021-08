Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Metelen (ots)

Am Donnerstag (19.08.) ist die Polizei gegen 16.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gronauer Straße gerufen worden. Ein 30-jähriger Nordwalder fuhr mit seinem Lkw auf der Gronauer Straße in Fahrtrichtung Gronau. In Höhe der Kreuzung Weßlingweg kam es zur Kollision mit einem Jeep Renegade. Der Fahrer, ein 65-jähriger Mann aus Ratingen (Kreis Mettmann), wollte mit seinem Fahrzeug vom Weßlingweg aus die Gronauer Straße in Richtung Stauvermannweg überqueren. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall verletzte sich die 67-jährige Beifahrerin im Jeep schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

