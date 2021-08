Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Mittwoch (18.08.2021) wurde gegen 22.36 Uhr an der Friedrich-von-Schiller-Straße 18 ein weißer Hyundai an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw war dort auf dem rechten Parkstreifen abgestellt. Der Fahrer des Wagens hat einen Knall wahrgenommen und aus der Entfernung einen Pkw wegfahren gesehen, welcher nach links in den Höveringhausener Kirchweg abbog. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

