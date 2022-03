Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betrunkener Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Attendorn (ots)

Listerscheid. Am Freitag (25.03.2022) stieß Kleintransporter um 18.47 Uhr gegen eine Straßenlaterne in der "Oberstraße" in Listerscheid. Obwohl der 23-jährige Unfallverursacher vor Ort von einem Zeugen angesprochen wurde, entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei war dem Zeugen aufgefallen, dass der junge Mann offenbar alkoholisiert war. Dies konnten die Polizeibeamten anschließend ebenfalls feststellen. Im Rahmen der Fahndung hatten sie den Mann mit seinem Fahrzeug im Bereich Albringhausen angetroffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach der Blutprobenentnahme fertigten die Polizisten daher auch eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

