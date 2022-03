Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Drolshagen/Olpe (ots)

Am späten Mittwochabend (30.03.2022) flüchtete ein 20-jähriger Bergneustädter vor der Polizei. Zuvor war er gegen 23:40 Uhr aufgefallen, weil er einer Streifenwagenbesatzung auf dem "Gelslinger Weg" in Drolshagen mit defektem Abblendlicht entgegenkam. Außerdem fuhr er so weit auf der linken Straßenseite, dass der Streifenwagen stark ausweichen musste. Die Polizeibeamten wendeten daraufhin ihren Streifenwagen. Im Bereich der Drolshagener Innenstadt schlossen sie zu dem PKW auf und gaben dem Fahrzeugführer deutliche Anhaltesignale. Dieser erhöhte jedoch stattdessen seine Geschwindigkeit deutlich und setzte seine Fahrt auf der B54 in Fahrtrichtung Olpe fort. Bei der anschließenden Flucht missachtete der junge Mann mehrfach das Rotlicht an Ampelanlagen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Erst im Bereich der Ortslage Rhode hielt der 20-Jährige seinen PKW an und nannte den Beamten auch den Grund für seinen Fluchtversuch: Er hatte vor Fahrtantritt Drogen konsumiert! Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache Olpe gebracht. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Strafanzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell