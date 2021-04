Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bruchertseifen -Diebstahl eines Anhängers-

Bruchertseifen (ots)

In der Zeit von Montag, 26.04.2021, bis Donnerstag, 29.04.2021, wurde vom Gelände eines Autohauses in Bruchertseifen ein Autotransportanhänger entwendet. An dem mit einer Seilwinde ausgestatteten Anhänger ist die Aufschrift "Autohaus Siegel" angebracht. Das amtliche Kennzeichen lautet AK QI 100. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern vor. Die PI Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell