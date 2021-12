Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Verdacht der Vorbereitung eines Sprengstoff- und Explosionsverbrechens - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach drei unbekannten Männern. Sie stehen im Verdacht, am 07.10.2021 und 08.10.2021, mutmaßlich zur Vorbereitung eines Sprengstoff- und Explosionsverbrechens, unter Vorlage eines gefälschten rumänischen Ausweises mehrere Gasflaschen in einem Bonner Fachhandel erworben zu haben.

Die Männer, die den Fachhandel in der Weststadt in wechselnder Zusammensetzung betraten, fielen dabei durch ein äußerst konspiratives Kaufverhalten auf. Die erworbenen Gase wären unter anderem dazu geeignet, eine Explosion in einem Geldautomaten herbeizuführen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Aufnahmen der Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/71235 abrufbar.

Ergänzend werden die Tatverdächtigen wie folgend beschrieben:

Erste Person: Etwa 40-50 Jahre alt - dick - Glatze - bekleidet mit Jacket, T-Shirt, Bluejeans und schwarzen Lederschuhen.

Zweite Person: Etwa 25-30 Jahre alt -schlank - kurze, dunkle Haare, seitlich kürzer rasiert - auffälliger Adidas-Pullover - graue Jogginghose - weiße Sneaker.

Dritte Person: Etwa 35-45 Jahre alt - schlank - Vollbart - bekleidet mit Jacket, Jeans, rotem Pullover und schwarzer Kappe.

Wer Angaben zur Identität der drei Männer oder weitere Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell