Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Enkeltrick im neuen Gewand

Kreis Olpe (ots)

Bereits seit Jahren versuchen Betrüger mit dem sogenannten "Enkeltrick" Geld von älteren Personen zu erschleichen. Am Telefon geben sie sich als Verwandte aus und bitten darum, dass der Angerufene beispielsweise Geldstrafen übernimmt. Zuletzt gab es immer häufiger Fälle, in denen sich Betrüger zudem als Polizisten, Staatsanwälte oder Richter ausgaben und behaupteten für einen nahen Verwandten der angerufenen Person sei eine Kaution wegen einer Straftat fällig.

Die Polizei weist aber darauf hin, dass Strafverfolgungsbehörden niemals Kautionen verlangen würden und Geldzahlungen grundsätzlich nicht am Telefon abgewickelt würden.

So läuft die Masche über WhatsApp ab:

Die potenziellen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. In dieser schreiben die Cyberkriminellen etwa: "Hallo Oma, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer." Wahlweise werden Sie auch mit "Mutter", "Vater", "Opa", etc. angesprochen. Reagiert man auf diese Nachricht, wird zunächst eine Notlage vorgetäuscht. Anschließend wird erklärt, dass dringend ein bestimmter Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden müsse. Häufig fordern die Unbekannten Beträge von mehreren Tausend Euro. Bereits 2021 gab es eine solche Betrugswelle. Der oder die Täter sind dabei bundesweit aktiv.

WhatsApp und die Polizei starten gemeinsame Aufklärungskampagne gegen Betrug angesichts zunehmender Betrugsfälle über Messenger-Dienste, wie beispielsweise WhatsApp, und einer wachsenden Anzahl von Betrugsmaschen können alle Altersgruppen einfache Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen.

Zusammen mit der Polizeilichen Kriminalprävention ruft WhatsApp daher dazu auf, vier einfache "Checks" zu befolgen, um sich vor Betrug auf WhatsApp zu schützen:

1. Check Deinen Code: Teile niemals den sechsstelligen Code zur Verifizierung Deines Accounts, den Du bei Deiner Registrierung per SMS erhalten hast.

2. Check Deine PIN: Richte eine persönliche PIN für Deinen Account ein, auch bekannt als Verifizierung in zwei Schritten.

3. Check Dein Bild: Schütze Dein Profilbild, damit es nur Deine Kontakte sehen können.

4. Check Deinen Kontakt: Wenn vermeintliche Kontakte Dich um einen Gefallen bitten, z. B. um Geld oder andere finanzielle Leistungen, überprüfe ihre Identität, indem Du um eine Sprachnachricht bittest oder einfach anrufst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell