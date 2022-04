Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frontalzusammenstoß mit drei verletzten Personen

Attendorn (ots)

Am Samstag, den 09.04.2022, befuhr eine 22-jährige Attendornerin um 13:05 Uhr mit ihrem Pkw die L539 aus Richtung Meinerzhagen kommend in Richtung Attendorn. Kurz vor der Weseltalstraße geriet sie in einer langegezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem 73-jährigen Pkw-Fahrer und seiner 69-jährigen Beifahrerin aus Kierspe zusammen. Die 22-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und stationär aufgenommen, das Ehepaar konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Während der Unfallaufnahme und der Pkw-Bergungen war die L539 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

