Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zollbeamt*innen ermitteln wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt

Stuttgart (ots)

Zollbeamt*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am vergangenen Dienstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Wohn- und Geschäftsräume zweier Beschuldigter im Landkreis Ludwigsburg wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt sowie dem Einschleusen von Ausländern durchsucht. Ursprung der Ermittlungen gegen die Geschäftsführer waren Zollkontrollen von Fahrzeugen des Unternehmens für Renovierungsarbeiten, bei denen jeweils illegal beschäftigte Arbeitnehmer aus Bosnien angetroffen wurden. Im Rahmen der Durchsuchungen in Ditzingen beziehungsweise in Korntal-Münchingen wurden zwölf Arbeitnehmer vor Ort zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Insgesamt acht Arbeitnehmer waren nicht im Besitz der erforderlichen Genehmigungen für die Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland und hielten sich somit unerlaubt in der Bundesrepublik auf. Die Bosnier im Alter von 27-44 Jahren wurden vom zuständigen Ausländeramt aufgefordert unverzüglich auszureisen. Die vor Ort sichergestellten Geschäftsunterlagen des Unternehmens sind nun Grundlage für die weiteren Ermittlungen des Hauptzollamts Stuttgart gegen die Arbeitgeber der Männer.

