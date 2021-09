Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Illegale Beschäftigung bei Gerüstbaufirma in Filderstadt

Stuttgart (ots)

Zollbeamte der Stuttgarter Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben gestern in den Morgenstunden beim einem Gerüstbauunternehmen in Filderstadt acht illegal beschäftigte Arbeitnehmer angetroffen. Die Männer aus dem Kosovo beziehungsweise aus Albanien waren damit beschäftigt, Fahrzeuge mit Gerüsteilen zu beladen, als sie von den Beamten zu ihrem Lohn sowie zu ihrer Beschäftigungs- und Aufenthaltssituation befragt wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Arbeiter über einen slowenischen Subunternehmer angestellt waren und nur über Arbeitsgenehmigungen für Slowenien verfügten. Die Männer wurden vom Zoll an die Landespolizei übergeben und werden die Bundesrepublik nun unverzüglich verlassen müssen. Das Hauptzollamt Stuttgart ermittelt gegen die Arbeitgeber der Männer vom Balkan.

