Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Flusskreuzfahrtschiff auf dem Neckar geprüft

Gemeinsame Kontrolle von Zoll, Wasserschutzpolizei und Lebensmittelüberwachung

Stuttgart (ots)

Am Mittwoch, den 01.09.2021 kontrollierten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stuttgart zusammen mit der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart und der Lebensmittelüberwachung der Stadt Stuttgart ein Fahrgastkabinenschiff auf dem Neckar an der Anlegestelle "Berger Steg". Die Zollbeamten befragten insgesamt 23 Personen der Bordbesatzung aus 13 verschiedenen Ländern eines Schweizer Unternehmens zu ihrem Beschäftigungsverhältnis. Der Zoll legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Vorschriften des Mindestlohngesetzes sowie ausländerrechtlicher Vorschriften. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten auch für ausländische Arbeitgeber, die Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigen. Vor Ort konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt werden. Die weiteren Prüfungen dauern noch an. Im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei und der Lebensmittelüberwachung wurden Verstöße festgestellt, die der Schiffseigner aber vor Ort gleich beseitigen konnte, sodass die Ausflugsfahrt nach der ganzheitlichen Kontrolle fortgesetzt werden konnte.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell