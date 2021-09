Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Vorstellungsgespräch am Bahnhof Sindelfingen

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) haben heute in den Morgenstunden einen Mann festgenommen, der sich mit gefälschten Ausweispapieren illegal in der Bundesrepublik aufhielt. Die Zollstreife beobachte, wie der 34-Jährige am Bahnhof Sindelfingen zielgerichtet auf zwei Männer in Arbeitskleidung zuging und diese ansprach. "Auch in der Region gibt es an einigen Bahnhöfen Treffpunkte, wo Menschen ihre Arbeitskraft als Tagelöhner anbieten. Mit der Ausweitung der gesetzlichen Kompetenzen im Bereich der FKS geht der Zoll seit mehr als zwei Jahren auch in der Region gegen sogenannte Arbeiterstriche vor", erklärt der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann, den Ansatz der Beamten. "Bei der Anbahnung derartiger verbotener Arbeitsverhältnisse wird durch die Beteiligten oftmals sowohl eine Beschäftigung unterhalb der geltenden Mindestlöhne als auch die illegale Beschäftigung von ausländischen Staatsangehörigen in Kauf genommen. Das Anbieten der Arbeitskraft und das Einstellen von Beschäftigten auf der Straße ist nicht zulässig." Der von den Zöllnern kontrollierte Mann aus dem Kosovo wies sich mit einem gefälschten kroatischen Aufenthaltstitel aus. Eine entsprechende Datenabfrage ergab, dass der Kosovare bereits vor drei Jahren wegen der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung ausgewiesen worden war. Der Mann wurde aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung vorläufig festgenommen und muss mit einem Strafverfahren sowie seiner erneuten Ausweisung rechnen. Der Zoll führt Ermittlungen, ob die beiden Männer in Arbeitskleidung den Kosovaren vor dem Bahnhof für ihre Stuckateurfirma einstellen wollten.

