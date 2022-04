Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Große Menge an Saiblingen aus Zuchtbecken gestohlen

Lennestadt (ots)

Aus einem Fischzuchtbecken haben Unbekannte zwischen Donnerstag (7. April, 15 Uhr) und Freitag (8. April, 15 Uhr) eine große Anzahl an Saiblingen gestohlen. Das Becken befindet sich an einer Wiese in der Nähe der Straße "Oedingermühle", kurz vor dem Ortseingang Valbert. Der Besitzer entdeckte den Diebstahl, als er zu dem Zuchtbecken fuhr, um die Fische zu füttern. Wie die Täter die große Menge an Saiblingen entwendeten und transportierten, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Dem Züchter entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell