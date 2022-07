Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++

Am 07.07.2022 kam es um 15:10 Uhr auf dem Kreisel Heinrich-Lübke-Straße/ Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Pedelec-Fahrer. Die 71-jährige Pkw-Fahrerin übersah nach bisherigen Erkenntnissen beim Einfahren in den Kreisel den dort befindlichen vorfahrtberechtigten 81-jährigen Pedelec-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurde der 81-jährige auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert, wobei er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der 81-jährige mittels eines Rettungshubschraubers umgehend in eine Spezialklinik geflogen. An den jeweiligen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Unfallermittlungen eingeleitet.

