Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Exhibitionistische Handlungen - Zeugen gesucht++Zeugin nach Sachbeschädigung in Rhauderfehn gesucht++Betrugsanrufe++Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls++

Leer - Exhibitionistische Handlungen - Zeugen gesucht Am 05.07.2022 wurde der Polizei Leer gegen 08:35 Uhr mitgeteilt, dass es kurz zuvor im Bereich des Phillipsburger Parks zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sei. Eine bislang unbekannte männliche Person näherte sich einer 33-jährigen Leeranerin und entblößte vor dieser sein erigiertes Geschlechtsteil. Zu einem vergleichbaren Vorfall soll es bereits am 02.07.2022 um 08:30 Uhr an der gleichen Örtlichkeit gekommen sein. Der männliche Verdächtige, welcher nach der Tat in Richtung Logaer Weg geflüchtet sei, wird soll nach Angaben der betroffenen Frau ca. 25-30 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Bekleidet war der Täter mit einer hellen Stoffhose (am 02.07 dunkle Jeans) und einer schwarzen Steppjacke mit gestrickten Ärmeln. Der Täter hat einen hellen Teint und helle Augen. Die Haarfarbe wurde als dunkelblond bezeichnet. Weiterhin war der Täter mit einem E-Scooter unterwegs, welcher durch ein besonders hoch eingestelltes Lenkrad auffiel. Zeugen, weitere Hinweisgeber und weitere Betroffene werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Zeugin nach Sachbeschädigung in Rhauderfehn gesucht Am 04.07.2022 kam es um 14:00 Uhr am Hagiusring zu einer Beschädigung eines Fahrzeuges, als eine unbekannte Person mittels eines Einkaufswagen einen Schaden an einem Pkw Hyundai verursachte. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und teilte den Umstand dem Geschädigten mit. Zur Kontaktaufnahme übergab sie zudem eine Handynummer, welche aber einen Zahlendreher aufweist. Die Polizei Rhauderfehn bittet die Zeugin, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden/ Moormerland - Betrugsanrufe

Am 05.07.2022 kam es in Emden und in Moormerland zu verschiedenen Betrugsanrufen. In Emden wurden Anrufe von sogenannten "falschen Polizeibeamten" gemeldet. Unbekannte Täter behaupteten am Telefon, dass die Angerufenen sich in Gefahr befänden, Opfer einer Straftat zu werden. Das Ziel der Täter, durch Einschüchterung Wertsachen von den Betroffenen zu erlangen, wurde nicht erreicht. Die Anrufe wurden umgehend abgebrochen. In einem weiteren Fall kam es zu einem Anruf, bei welchem ein unbekannter Täter vorgab von der europäischen Polizeibehörde Europol anzurufen. Es wurde in englischer Sprache behauptet, dass es einen Ausweismissbrauch gegeben hätte und Konten unter Verwendung der Daten des Geschädigten eröffnet worden seien. Die versuchten weiterhin an persönliche Informationen, wie auch an die Kontonummer, zu gelangen. Ein Schaden konnte auch hier abgewendet werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizeibehörden Anrufe dieser Art nicht tätigen. Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, niemals persönliche Umstände oder Daten, sowie Wertsachen an fremde Menschen herauszugeben. Personen, die einen solchen Anruf erhalten, werden gebeten, diesen zu beenden und einfach aufzulegen.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 05.07.2022 stellten Kräfte der Polizeiinspektion Leer/Emden gegen 17:19 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest, dass ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Leer mit einem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bei der weiteren Überprüfung des mitgeführten Pkw wurde festgestellt, dass dieser nicht amtlich zugelassen und mit fremden Kennzeichen geführt wurde. Die verwendeten Kennzeichen wurden einem Diebstahl zugeordnet. Zudem stand der 19-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der junge Mann muss sich nun bezüglich diverser strafrechtlicher Vorwürfe einem Verfahren stellen.

Borkum - Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls Am 04.07.2022 wurde bei der Polizei Borkum angezeigt, dass es an einer Ferienwohnung in der Gorch-Fock-Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen sei. Die derzeitigen Bewohner verließen die Wohnung an dem Tag gegen 13.15 Uhr uns stellten gegen 17.00 Uhr Schäden in Höhe des Türschlosses fest. Die Tür wurde jedoch nicht geöffnet. Zeugen können sich bei der Polizei Borkum melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell