POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.07.2022

++ Trunkenheitsfahrt ++ Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++

Trunkenheitsfahrt

Leer- Am 04.07.22 teilte ein Zeuge der Polizei gegen 22:10 Uhr telefonisch einen augenscheinlich betrunkenen und gestürzten männlichen Radfahrer im Bereich der Straße "Am Nesseufer" mit. Der männliche Radfahrer wurde in der Folge durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert. Der Verdacht der Alkoholisierung wurde durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt. Dieser ergab einen Wert von 2,14 Promille. Es erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte der 35 Jahre alte Leeraner die eingesetzten Beamten. Aufgrund der Gesamtumstände wurde er zwischenzeitlich in polizeiliches Gewahrsam verbracht. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Emden- Am 04.07.22 befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Emden gegen 13:50 Uhr die "Larrelter Straße" in Fahrtrichtung stadtauswärts. Trotz des geltenden Überholverbotes und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h wurden der Funkstreifenwagen und zwei weitere PKW von einem grauen "Audi A4" mit Auricher Städtekennung mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit überholt. Ein auf der Gegenfahrbahn entgegenkommender LKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem "Audi A4" nur durch starkes Abbremsen verhindern. Im Zuge einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer des "Audi A4" eine Atemalkoholkonzentration von 1,17 Promille festgestellt werden. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der 29 Jahre alte Mann aus Krummhörn muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Rhauderfehn- Am 04.07.22 kam es gegen 09:00 Uhr im Bereich der Straße "Rajen" zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 45 Jahre alter LKW-Fahrer aus Westoverledingen fuhr mit seiner Zugmaschine in Richtung Rhauderfehn. Ein entgegenkommender LKW geriet beim Vorbeifahren auf den Fahrstreifen des Westoverledingers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen LKW (7,5 t) der Marke "Mercedes" handeln. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

