Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kellerwohnung - Zeugen gesucht!

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Abwesenheit eines Bewohners am frühen Freitagabend zwischen 16.00 und 18.30 Uhr stiegen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Kellerwohnung in der Rudolf-Zöbeley-Strasse 5 ein. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Bewohner herausgezogene Schubladen eines Sideboards sowie das Fehlen eines Laptops samt Ledertasche im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Wie der oder die Einbrecher in die Wohnung gelangen konnten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen und der Spurensicherung. Des Weiteren sucht die Polizei Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Umkreis aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Diese mögen sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 5709 0 melden.

