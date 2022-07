POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.07.2022

PI Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfall++Sachbeschädigung an Testzelt++Verkehrsunfallflucht++ Moormerland - Verkehrsunfall Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Aurich am Mittwoch auf der Osterwinsumer Straße in den Gegenverkehr. Er war gegen 08:00 Uhr in Fahrtrichtung Leer unterwegs, als er seine Fahrbahn nach links ...

mehr