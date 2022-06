Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall++Sachbeschädigung an Testzelt++Verkehrsunfallflucht++

Moormerland - Verkehrsunfall

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Aurich am Mittwoch auf der Osterwinsumer Straße in den Gegenverkehr. Er war gegen 08:00 Uhr in Fahrtrichtung Leer unterwegs, als er seine Fahrbahn nach links verließ und dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Dabei wurden der 67-jährige und der 42-jährige Fahrer des zweiten betroffenen Pkw, der ebenfalls aus dem LK Aurich stammt, verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte durch einen Abschleppbetrieb. Die Polizei hat den Unfall vor aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zu Unfallursache eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung an Testzelt

Am 29.06.2022 wurde der Polizei Emden gegen 13:00 Uhr mitgeteilt, dass es an einem Testzelt an der Fritz-Reuter-Straße zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen sei. Das Testzelt, welches einige Tage nicht für seine Zwecke genutzt wurde, wies diverse aufgebrachte Schriftzüge auf und wurde an den Wänden mit einem Schneidewerkzeug aufgeschlitzt. Zudem wurde im Zelt befindliches Mobiliar zerstört, mit Schriftzügen beschmiert und Unrat zurückgelassen. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 29.06.2022 kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Deichstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Rahmen eines Rangiermanövers einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Porsche Carrera in blau. Bei dem Fahrzeug wurde ein erheblicher Schaden im höheren vierstelligen Bereich am hinteren Kotflügel verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

