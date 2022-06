Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diesel entwendet++Auffahrunfall auf der Heisfelder Straße++Falsches Gewinnversprechen++Zeugen zu Verkehrsunfällen gesucht++

Emden - Diesel entwendet

Am vergangenen Wochenende haben bisher unbekannte Täter Diesel aus den Tanks von insgesamt drei LKW in der Nesserlander Straße entwendet. Die LKW waren auf dem Gelände einer Autovermietung geparkt und wurden in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, angegangen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Auffahrunfall auf der Heisfelder Straße

Am 27.06.2022 kam es gegen kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße in Höhe eines Autohauses. Ein 39-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Auto der Marke Daimler die Heisfelder Straße in Richtung Innenstadt und musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt halten. Ein 69-jähriger Leeraner bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem PKW Daimler auf den vor ihm haltenden PKW des 39-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden die 36-jährige Beifahrerin des 39-Jährigen sowie ein 3-jähriges Kind leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Moormerland - Falsches Gewinnversprechen

Bereits am 23.06.2022 kam es in Moormerland zu einem versuchten Betrug durch ein falsches Gewinnversprechen. Eine 44-jährige Frau aus Moormerland erhielt einen Anruf auf ihrem Handy, in welchem ihr eine angebliche Mitarbeiterin einer Lotterie mitteilte, dass sie Geld gewonnen habe. Um den Gewinn auszuzahlen, müsse die 44-Jährige nur ihre Kontodaten übermitteln und einen zweistelligen Betrag zahlen, um den Gewinn freizugeben. Die Moormerländerin bemerkte den Schwindel und legte auf. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt vor dieser Betrugsmasche und rät Betroffenen, derartige Anrufe sofort zu beenden und keine persönlichen Daten preiszugeben.

Weener - Zeugen zu Verkehrsunfällen gesucht

Am 26.06.2022 kam es kurz hintereinander in den Kreisverkehren Möhlenwarf und Weener zu Verkehrsunfällen. Gegen 15:30 Uhr stürzte ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Weener im Kreisverkehr in Weener. Um 16:05 Uhr kam ein 75-Jähriger aus Hamburg mit seinem Motorrad im Kreisverkehr in Möhlenwarf zu Fall. Ursächlich hierfür dürfte eine Öl/- oder Dieselspur auf der Fahrbahn gewesen sein, welche durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell