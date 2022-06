POL-LER: Pressemeldung vom 26.06.2022

PI Leer/Emden (ots) - ++ Tödlicher Verkehrsunfall ++ Emden - Am heutigen Donnerstag ist es gegen 13:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-jähriger aus Sandhausen befuhr mit seinem Pkw Citroen und einem Anhänger die Straße 'Zum Nordkai' und bog anschließend auf die Petkumer Str. in Richtung Stadtmitte ein. In Höhe des Borßumer Kanals ist der Fahrer mit seinem Gespann nach links in ein ...

mehr