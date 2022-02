Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchten Wohnungseinbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 24.02.2022 - Ahrensburg

Am 24.02.2022, in der Zeit von 18.00 Uhr bis Mitternacht kam es in der Straße An der Schloßgärtnerei in Ahrensburg zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter durch die Balkontür im 1. Obergeschoss in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese.

Sie verließen die Wohnung ohne Stehlgut.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im Bereich der Straße An der Schloßgärtnerei verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell