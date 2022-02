Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unterlassene Hilfeleistung nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 22.01.2022 - Travenbrück

Bereits am 22.01.2022, gegen 21.50 Uhr kam es in der Straße Heidick, in Travenbrück zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein mit vier Personen besetzter Nissan Qashqai alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Erliegen.

Der unmittelbar nachfolgende Pkw, bislang nur bekannt, dass es sich um einem Kombi gehandelt habe, fuhr an dem verunfallten Fahrzeug langsam vorbei, ohne Hilfe zu leisten.

Zum Glück konnten die vier Insassen den verunfallten Nissan Qashqai alleine verlassen. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer trugen jedoch leichte Verletzungen davon, die ärztlich behandelt werden mussten.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat Ermittlungen wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet. Die Beamten suchen nun nach dem dunklen Kombi sowie weiteren Zeugen, die die Situation vor Ort beobachtet haben. Das gesuchte Fahrzeug fuhr bereits seit der Ortschaft Groß Niendorf hinter dem später verunfallten Nissan. Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-840 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell