Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ohne erforderlichen Führerschein zur Polizei

Ratzeburg (ots)

25. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.02.2022 - Elmenhorst

Am 24.02.2022, kam ein 37-Jähriger Nordrhein-Westfale gleich zwei Mal am Tag mit dem Gesetz in Konflikt.

Gegen 12.35 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg einen Pkw mit Anhänger. Fahrzeugführer war der 37-jährige aus Kerken. Bei der Kontrolle wurde eine massive Überladung des Anhängers festgestellt, so dass dieser abgekoppelt wurde und vorerst bei der Polizei verblieb. Der Kerkener wollte sich um ein anderes Zugfahrzeug bemühen, um dann wenig später den Anhänger abholen zu können.

Dies nahm einige Zeit in Anspruch, so dass der Nordrhein-Westfale erst gegen 23.50 Uhr wieder beim Autobahnrevier in Elmenhorst vorfuhr. Diesmal am Steuer eines Mercedes Lkw. Was er jedoch nicht beachtete, mit seinem Führerschein dürfte er diesen Lkw (4,6 t) nicht fahren.

So endete für ihn die Weiterfahrt hier. Nun wird er sich nicht nur um die Abholung seines Anhängers kümmern, sondern er wird sich auch wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell