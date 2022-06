POL-LER: Pressemeldung vom 25.06.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Einbrüche

Moormerland - Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Donnerstag, 13:30 Uhr, bis Freitag, 07:20 Uhr, in den umzäunten Außenbereich des Kindergartens 'Kleiner Leuchtturm' in der Heinrich-Lübke-Str. begeben. Dort rissen sie die Türklinke eines Blockhauses heraus und haben den Schließmechanismus zerstört. Über eventuell erbeutetes Diebesgut und somit die entstandene Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Weener - Wie die Fahrzeugeigentümer erst jetzt feststellen konnten haben unbekannte Täter in der Nacht vom Dienstag, 14.06.22, auf den Mittwoch, 15.06.22, einen Pkw VW in der Straße 'Alt Möhlenwarf' aufgemacht, indem sie auf das Schloss eingewirkt haben. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge im Wert von ca. 150 Euro entwendet.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Moormerland - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Heinrich-Lübke-Str. einen dortigen Feuerlöscher entleert. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hesel - Wie erst jetzt festgestellt wurde haben unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 02.06. bis zum 23.06.22 diverse Sachbeschädigungen am 'Kleiner Zehrbrocksweg' Einmündung zum Ostfriesland-Wanderweg begangen. Während Absperrbaken, Verkehrsschilder und Betonplatten mit 'Graffiti' beschmiert worden sind wurde ein Brückengelände beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Verletztem

Moormerland - Gegen 06:30 Uhr ist es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall in der Dr. Warsing Str. gekommen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Großefehn befuhr die Straße aus Richtung ARAL-Tankstelle kommend in Richtung Kreisel. In einer Kurve kam der Pkw von der Straße ab und blieb in einem Graben stehen. Der Fahrer erlitt eine Kopfverletzung und wurde einem Krankenhaus in Leer zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Da bei dem 35-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wurde ermittelt, dass der Verursacher keinen Führerschein hat. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Gefährliche Körperverletzungen

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Stadtgebiet zu zwei gefährlichen Körperverletzungsdelikten gekommen. Um kurz nach 04:00 Uhr kam es auf dem Rathausplatz beim dortigen Taxistand zu Streitigkeiten zwischen mehreren beteiligten Personen. Es entwickelte sich eine Schlägerei, woraufhin der Aggressor kurzzeitig den Tatort verlies. Nach kurzer Zeit ist der 51-jährige Beschuldigte aus Emden jedoch mit einem Baseballschläger zurückgekehrt und hat dem 30-jährigen ebenfalls aus Emden stammenden männlichen Opfer mit diesem von hinten auf den Kopf geschlagen. Es entwickelte sich eine erneute kurze Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Die Personen konnten schließlich getrennt werden und das Opfer kam leicht verletzt in das Emder Klinikum.

Um 05:00 Uhr kam es auf dem Neuen Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine männliche Person soll dabei im Rahmen von Streitigkeiten mit einer Bierflasche und Faustschlägen auf einen 36-jährigen Mann und seine 29-jährige weibliche Begleitung eingeschlagen haben. Beide Opfer werden dabei leicht verletzt und vorsorglich zum Klinikum in Emden verbracht. Der Täter ist geflüchtet.

Auflösung einer Party

Leer - In der Nacht zu Samstag hat eine größere private Party in der Mühlenstr. stattgefunden. Da der Lärm sehr laut gewesen ist und sich viele Anwohner beschwerten, rückten die Beamten an, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Vor Ort trafen sie auf ca. 250 Personen, die sich sowohl in der Wohnung als auch in der Fußgängerzone vor dem Haus aufgehalten haben. Einige alkoholisierte Besucher traten gegen Flaschen. Die Feierlichkeit wurde durch die Beamten beendet. Es werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen und dementsprechende Kostenrechnungen gegen die Verantwortlichen gefertigt.

