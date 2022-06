Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachmeldung zur Pressemeldung vom 23.06.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall ++

Emden - Am heutigen Donnerstag ist es gegen 13:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-jähriger aus Sandhausen befuhr mit seinem Pkw Citroen und einem Anhänger die Straße 'Zum Nordkai' und bog anschließend auf die Petkumer Str. in Richtung Stadtmitte ein. In Höhe des Borßumer Kanals ist der Fahrer mit seinem Gespann nach links in ein Brückengeländer gefahren. Er durchbrach dieses, stürzte jedoch nicht in den Kanal hinunter, sondern kam in einer Böschung zum Stehen. Nach der Bergung aus dem Pkw und sofort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen ist er noch an der Unfallstelle verstorben. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist zu vermuten, dass die Unfallursache eine gesundheitliche gewesen ist.

